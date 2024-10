Leon Glikman: meie eraelu on kui järelvaadatav tõsielusari. Inimesi ei tohi kohelda nagu võimalikke kurjategijaid või riigireetureid!

Eesti on IT-lahenduste osas teednäitav riik, mida kahjuks ei saa öelda eraelu kaitse osas. Euroopa Kohus loeb räigeks privaatsusõiguse rikkumiseks kõigi isikute sideandmete totaalset talletamist. Riigikohus otsustas veel 2021. aastal, et Eestis kehtiv sideandmete laussäilitamise ja kasutamise kord on vastuolus põhiseaduse- ja Euroopa Liidu õigusega. Nad leidsid, et õigusvastaselt säilitatud andmete kasutamisega põhjustatud eraelu puutumatuse rikkumist tuleb pidada tahtlikuks ja oluliseks – olenemata sellest, kas loa andmete saamiseks väljastas prokuratuur või kohus. Lisaks on andmete kasutamine välistatud seni, kuni nende säilitamist ja kasutamist puudutavad Eesti seadused on viidud kooskõlla Euroopa Liidu õigusega.