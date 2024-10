Kristo Enn Vaga: Vene kodanike valimisõigust tuleb piirata. Terroristlik režiim ei asu ainult Kremlis, vaid ka tavakodanike peades

Arutelud riigiõiguse ekspertidega on andnud paraku kinnitust, et Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamine KOV valimistel ilma põhiseadust muutmata võimalik ei ole. Kuna riiki juhitakse koalitsioonivalitsustes, peame jätkuvalt otsima küsimuses üksmeelt ka partneritega, et kauaoodatud muutus ära teha. Kuid kinnitan, et Reformierakonna taha see ei jää.