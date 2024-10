Kajar Lember: minu juhtumi näitel tekib küsimus, kas kergekäeline ja piiramatu ligipääs tundlikele isikuandmetele on ikka põhjendatud

Olen oma nn kaasuse tuules juba alates 2019. aastast püüdnud korduvalt tähelepanu juhtida jälitustegevuse nõrkadele kohtadele, millest omakorda tuleneb võimalik omavoli. Kui keegi ikka väidab, et selles vallas on meil kõik korras ja kontrolli all, siis kahjuks näitavad ju ainult mõned kohtukaasused ilmekalt, et päris nii must-valge see maailm siiski pole.