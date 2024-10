PROPAGANDASÕDA | Demokraat või vabariiklane? X-i algoritm ei tea ise ka, millist sisu mulle soovitada

Ma niivõrd aldis X-i kasutaja ei ole, pigem kerin niisama läbi, et näha, mis inimestele parasjagu rõõme või muresid valmistab. Kuivõrd on X-i algoritm kaunilt ära tabanud, et olen ilmselge Ukraina toetaja ja läänelikke väärtuseid austav, siis Vene propagandat ma enda feed’is ei näe. Ainult nii palju, kui ise mingi postituse kommentaaridest kas siis internetitrollide või lausa AI-baasil kasutajate sõnavõttudest näen.