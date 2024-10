ARVUSTUS | Kui juhuslik on jumal? Temufi „Wikmani poisid“ on huvitava dramaturgilise lahendusega

Temufi on kaheksa aastat tegutsenud teater, mille oma maja avapidu toimus 5. oktoobril Viljandis „Wikmani poiste“ esietendusega. Samal õhtul andis näitlejate liidu juht Reimo Sagor Peeter Volkonskile üle liidu auliikme tunnistuse. Avapeole eelnenud „Wikmani poisid“ on aga kõike muud kui n-ö pidupäeva- või puhuteater. Esiteks, muidugi, seda mängitakse vähemalt detsembrini. Teiseks see, et lavastus ei veni, misanstseenid on põnevad ja näitlejad julgevad oma rolli mitte liiga tõsiselt võtta. Viimaks seegi, et lavastusel on mõte sees. Pole „tehtud Krossi“ sellepärast, et oleks soliidne. Trupp ja dramaturg on puhastanud tekstist välja ennast kõnetava üdi ning see muutub kõnekaks ka publikule. Kogu asja raamib tervikuks muusikaline kujundus, mida võiks ka niisama, näitlejaid nägemata kuulata.