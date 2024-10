ARVUSTUS | „Tantsides Glassi“. Philip Glassi muusikal põhinev lavastus pakkus Eestis harvaesinevat vaatepilti

Maailma üks nimekaimaid ja enim mängitud heliloojaid Philip Glass on olnud väga viljakas ja hämmastavalt mitmetahuline looja. Ta on kirjutanud 12 sümfooniat, Glassi oopereid lavastavad kõik suured ooperimajad, ta on teinud koostööd ka teistes muusikavaldkondade esindajatega, nagu David Bowie, Brian Eno ja Patti Smithiga. Samal ajal on olnud oluline ja edukas ka tema koostöö kunstnike, filmiloojate ja koreograafidega.