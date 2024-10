Esimest korda maailmas soovitab PÖFFil filme tehisaru

„Kogu aeg on kurdetud, et PÖFFi kava on nii suur, et sealt on raske õigeid filme üles leida – see võtab liiga palju aega. Meie Susi lahendab selle probleemi – tegu on täiesti uue publiku kaasamise viisiga, mis läheneb igale inimesele personaalselt,“ ütles Susi AI idee autor, PÖFFi juhatuse liige Mikk Granström.