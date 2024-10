SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Valgevene põikleb igapidi kõrvale oma sõjaväelaste kasutamisest Vene Ukraina-vastases sõjas

Pigem võib küsida, miks peaksid Putin ja Põhja-Korea diktaator üldse sellele teele minema, sest mõlema jaoks on see tee seotud suurte riskidega. Putini jaoks on peamine risk näida nõrgana - nii siseriiklikult kui ka välismaailma silmis. Riik, kes nimetab agressiooni sõjaliseks erioperatsiooniks ning kus meedia on kogu sõja jooksul rääkinud, et Ukraina armee on nõrk ja ukrainlastel puuduvat motivatsioon sõdimiseks, on sunnitud appi kutsuma sõjaväelasi riigist, kellesse ka Venemaal veel mitte eriti ammu suhtuti samuti kui paariasse. See oleks alandav ja seda on selgelt väljendatud ka z-kanalites, kuigi seal leidub ka neid, kelle arvates oleks see alandav jah, aga ikka parem, kui mitte midagi.