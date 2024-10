Eero Epner: ma panin mööda. Soov oli rääkida lahendustest, poliitikud aga hakkasid probleeme juurde looma

See ei ole uus vaidlus. Juba mõnda aega räägitakse, et Narvas või Tartus elav inimene, kellel on lisaks Eesti kodakondsusele ka Vene oma või kes elab siin elamisloaga, ei tohiks valida. Tõsi, on palju neid, kelle sõnul on see halb mõte. Mitmed allikad julgeolekuasutustest ütlevad, et nende arvates ei aita see mitte millelegi kaasa. Isegi vastupidi.