ARVUSTUS | Šõumees Zelenskõi. Koomik contra president

Šõumehe võime žanreerida portreeks, arvestades mastaapi, mammutportreeks. Raamatu autoril Simon Shusteril on olnud kadestamisväärne positsioon – materjali korjamiseks oli tal õigus viibida paar aastat Ukraina presidendi kõrval, ta reisis koos portreteeritavaga nii välismaal kui ka Ukrainas ning oli presidendi ametiruumides Kiievis aadressil Bankova 11 päris omainimene. Ta on viibinud koos presidendi kui Ukraina relvajõudude kõrgema ülemjuhatajaga rindelõikudel, olnud vähem tähtsatel nõupidamistel, kohtunud ja vestelnud teiste Ukraina kõrgete riigi- ja sõjaväejuhtidega. Nii et me võime rääkida tellimusportreest ja põhimõtteliselt pole selles midagi halba. Meenutame, et suurem osa kunstiteoseid on sündinud rahastaja tellimusel, küsimus on ainult selles, kas niisuguses kuldses puuris töötamine on autori sulge kallutanud subjektiivsuse poole. Vastan sellele küsimusele arvustuse lõpus. Autoril ja presidendil on palju ühist: mõlema lapsepõlvemaa on Nõukogude Liit, mõlema emakeel vene keel, mõlemad on pärit uskmatust juudi perekonnast, ainult et ühest on saanud ameeriklane, teisest ukrainlane.