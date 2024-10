Olgu kohe sissejuhatuseks öeldud, et Tallinna vangla emade ja laste osakond on praegu tühi, sest väikelapsega kinnipeetavaid majas õnneks lihtsalt ei ole. Aga südantsoojendav, eriti mulle kui väikese lapse emale, on teada, et kui selline naine vanglasse satub, siis on temal ja ta lapsel seal võimalik koos olla.