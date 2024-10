Moelooja Karl Joonas Alamaa tegutseb Belgias. „Mul tekkis tahtmine natuke ringi vaadata“

Eestisse naastes lõpetas Karl Joonas 2023. aastal EKA moeosakonna cum laude ja kandideeris Antwerpenisse kostüümiosakonna magistrantuuri. Ta võeti vastu. Pärast ülikooli lõpetamist otsustas ta sinna elama jääda. „Belgia on väikeriik, aga selle naabriteks on Inglismaa, Holland, Saksa- ja Prantsusmaa, seega on ta sõna otseses, aga ka kultuuri mõttes Euroopa keskpunkt, kuhu tulevad kõik kohale,“ räägib ta.