Ukraina on teinud oma initsiatiivide ja plaanide abil suurema kommunikatsioonipingutuse. Näib, et ka Põhja-Korea sõdurite teema on vajalik eelkõige tugevama informatsioonilise fooni loomiseks ja Venemaa kommunikatsiooni isoleerimiseks.

Ukraina president esitles parlamendi ees plaani, mis on koostatud Venemaa algatatud agressioonisõja võitmiseks. Ukraina president on veendunud, et kui hakata seda plaani rakendama järgmise kolme kuu jooksul, on võimalik sõda järgmisel aastal võidukalt lõpetada.