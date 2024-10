Kristi Klaas Riho Raassillale: hiidtrahviga hirmutamine ei vii meid edasi

Riho Raassild kirjutas teisipäeval, et Eestit ähvardab hiigeltrahv seoses maakasutuse sektorite eesmärkide mittetäitmisega. Tõesti, on väga tõenäoline, et maakasutuse valdkonna 2025. aasta eesmärki enam täita ei õnnestu, aga sellega kaasnev kulu on prognooside kohaselt oluliselt madalam ja tekkinud olukorra põhjused mitmetahulisemad, kui Raassilla väljapakutu.