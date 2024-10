Hendrik Terras: see on vale, et presidendi ametiülesandeid täitva inimese valimisel on mingi roll Ukrainat hävitavate riikide kodanikel

Põhiseadus ütleb, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad. Kohaliku omavalitsuse mõte on pakkuda kohapealset ja kogukonnale lähedast valitsemist. Nad vastutavad piirkondlike küsimuste lahendamise eest, nagu haridus, tervishoid, transport, prügivedu ja muud kohalikku elukvaliteeti mõjutavad teenused. Eesmärk on tagada, et elanike vajadused ja soovid leiaksid parimat kajastust ning et otsuseid teeksid inimesed, kes tunnevad kohalikku konteksti ja olusid kõige paremini.