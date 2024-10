Vivian Puusepp: täpselt samamoodi, nagu lapsed ei tohi vahetunnis juua ega suitsetada, peab riik looma nutiseadmevaba keskkonna

Digipädevuste arendamisest räägitakse Eestis palju ja see on hea, sest tänapäeva maailm vajab digipädevaid inimesi, kuid me vajame ka järelkasvu, kes oleks vaimselt ja füüsiliselt terve ning suudaks silmast silma suhelda.

Hiljutises raadiointervjuus väitis HTM-i esindaja Jürgen Rakaselg, et HTM koolides nutiseadmete kasutamist reguleerima ei hakka, kuna see oleks umbes sama, nagu keelata ära kõik noad põhjusel, et üks inimene lõikas kogemata noaga sõrme. Analoogia digitehnoloogia kasutamise ja noa kasutamise vahel on üsna tabav, kuid viib mind hoopis teistsuguse järelduseni.