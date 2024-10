FOTOD | Ülo Sooster 100. Mikkeli muuseumis avanes legendaarse kunstniku mänguline maailm

Näitusel eksponeeritakse ligi 160 Soosteri teost, millest mitmeid pole publikule seni esitatud. Soosteri perekonna kogust on tulnud välja nii kunstniku viimaste eluaastate lõpetamata maalid, mis annavad aimu Soosteri liikumisest kontseptuaalsema kunsti radadele, ning rariteetne pliiatsijoonistus kuulsast „Mona Lisast“, millel suu ja silmad on mänguliselt kohad vahetanud.

Olulise osa näitusest moodustab Soosteri perekonna kogu, mis tänu kunstniku lähedaste otsusele jõudis 1990. aastal Moskvast Tartusse, nihutades Soosteri loomingu uurimiskeskme seeläbi Venemaalt Eestisse. Kokku on näitusele teoseid laenanud 17 eraisikut, nende seas on ka mitmeid põneva profiiliga naiserakogujaid, kelle kollektsiooni kuuluvad teosed avavad Soosteri erilist suhet naistesse.

Erakogudele pühendatud Eesti Kunstimuuseumi filiaalina püüab Mikkeli muuseum jälgida ja oma näitustes kajastada Eesti kunstikogumises toimuvaid tendentse ja suundumusi, tuua esile tähenduslikuks tervikuks kujunenud kollektsioone, aga ka kollektsioneerimise objektina erilist tähendust omavaid kunstnikke. „Selliselt algas ka näituse „Sooster 100. Vaade erakogudest“ koostamine, sest Eesti 20. sajandi teise poole suurima rahvusvahelise haardega kunstnik Sooster on viimastel aastatel tõusnud mitmete kogujate teravdatud huviorbiiti. Viimase heaks tõestuseks on ka hiljuti erainitsiatiivina asutatud sihtasutus Sooster Foundation, mis on pühendatud kunstniku loomingulise pärandi hoidmisele ja populariseerimisele,“ sõnas Kadrioru ja Mikkeli muuseumi direktor Aleksandra Murre.