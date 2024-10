Tanel Tein riigieelarvest: riik saab edu jaoks olla mõistlik partner, mitte majandustegevust pärssiv partner

Koalitsioonilepingu kohaselt oli ootus, et järgneva viie aasta jooksul teenib riik lisaks olemasolevale alkoholiaktsiisi maksule juurde 20 miljonit eurot. Esmapilgul tundub see suur summa, kuid jagatuna viie aastaga teeb see 4 miljonit eurot aastas rohkem maksutulu. Ka see ootus 4 miljonit aastas on õilis eesmärk, sest pahede pealt peabki maksu küsima. Suvel, kui koalitsioonilepingut tehti ja rahandusministeeriumi prognoos aluseks võeti, tundus selline lähenemine õiglane ja vajalik.