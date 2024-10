FOTOD | „Hingetõmbe vardja“. Telliskivi loomelinnakus avati Madlen Hirtentreu installatsioon

Mida julmemaks kujuneb ümbritsev maailm, seda olulisemaks saab elu erinevate tasandite, hingamise ja hingestatuse väärtustamine. Nii kannavadki kunstniku loodud komposiit olendid soovi hoida seda, mida on veel võimalik kurja eest kaitsta.

“Merekonteineris asuv suletud ruum on kui pelgupaik ilmajäetutele ja väljatõugatutele, kust võib ammutada tuge ja hoolt, et hingata ja elu selle hapruses säilitada. „Hingetõmbe vardja“ julgustab mõtisklema kuhtuva maailma ja selle kadunud olendite peale ning kohtlema neid austuse ja lahkusega. Samuti kutsub hingetõmbe vardja avastama ja looma tänapäevaseid hällilaule,“ kirjeldab kunstnik Madlen Hirtentreu. „Osa teostest olid eksponeeritud ka Türgis 2024 kevadel Firin Art Space isikunäitusel. Nüüd on teosed saanud lisa, justkui osa kaks, meeldib mulle mõelda,“ lisab Hirtentreu.