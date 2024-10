PÖFFi peaauhinna pärast võistleb 18 filmi

Noorim autor on 32-aastane filipiinlane Petersen Vargas ja vanim 70-aastane Eran Riklis. Viimane on ka põhivõistlusprogrammi tunnustatuim lavastaja, kelle filmid on korduvalt linastunud maailma suurimatel festivalidel ja kelle tuntumaid filme „Sidrunipuu“ ja „Tantsivad araablased“ on näidanud ka PÖFF.

Õudusfilmiga „Viimane maja vasakul“ enesele ka Hollywoodis nime teinud kreeklane Dennis Iliadis tuleb PÖFFile oma värske psühholoogilise põnevusfilmiga „Surisev süda “ – tüdruk kutsub poisi enda juurde, et tutvustada teda oma vanematele, aga mesinädalavahetuse asemel ootab ees hoopis maniakaalne ellujäämismäng.

Prantsuse režissöör Anne Le Ny on ehk rohkemgi tuntud näitlejana, kes on mänginud ka Éric Tolédano ja Olivier Nakache löökfilmis „1+1“. PÖFFil esilinastub tema „Lihtsalt ütle mulle, et armastad mind “ – psühholoogiline põnevusfilm perekonnast, kelle elu pettuse keerdkäikudes kontrolli alt väljub. Tuntumatest nimedest teevad selles kaasa Omar Sy ja Vanessa Paradis.

Ukraina sõduritele on pühendanud oma filmi „Hiirelõks “ Serhi Kastornõhh – see on ellujäämislugu, mis hakkab hargnema, kui mürsuplahvatus jätab eesliinil võidelnud sõduri punkrisse lõksu.

Sõda tapab armastuse filmis „Kurdid armastajad “ , mille autor on eksiilis elav vene režissöör Boris Guts ja mille üheks tootjariigiks on märgitud Eesti – Gutsi eelmine film „Minsk“ käsitles Valgevene sündmusi ja oli filmitud Eestis.

Eesti on panustanud ka Läti režissööri Juris Kursietise filmi „ Suursugused “ , milles läti-saksa abielupaari turvaline elu variseb kokku, kui metsatöösturist meest süüdistatakse korruptsioonis. Filmi on kaastootnud stuudio Stellar Film, kostüümikunstnikuks on Jaanus Vahtra ja helimonteerijaks Markus Andreas. Näitlejana teeb kaasa Katariina Unt.

Ulmefilmi võimalusi avastab oma filmis „Kutsuge tunnistaja “ Kanada režissöör Ann Marie Fleming, kes läheneb Maa tulevikule ootamatust vaatenurgast – planeedi jätkusuutlikkuse pärast peavad kõik inimesed elust lahkuma 50-aastaselt.