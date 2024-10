SÕJARAPORT | Teet Kalmus: sõja külmutamine oleks mõlemale poolele katastroof, Kurskist tuleb vastakaid sõnumeid

Viimastel päevadel on meedia fookusesse tõusnud Zelenski võiduplaan. Sõdadega on see häda, et neid on lihtne alustada, aga äärmiselt keeruline lõpetada. Reaalsus on, et Putini käes on praegu kõik võimuhoovad, aga Ukraina president on välistanud Putiniga läbirääkimise.