ARVUSTUS | Traumast solidaarsuseni. Näitus „Keeruline minevik. Jagatud maailm“ harutab lahti ajaloolisi konflikte

Meid ümbritsevas maailmas, mis on üha enam polariseerunud, on oluline õppida tundma ka selliseid lugusid ajaloost, mis on vähem nähtaval. Tallinna kunstihoone näitus „Keeruline minevik. Jagatud maailm“ keskendub just sellistele lugudele Baltimaade ajaloos, luues seejuures ka uusi ning ootamatuid globaalseid seoseid ning mõtestades trauma ja solidaarsuse omavahelisi suhteid. Kuidas me saaksime muuta oma ajaloolised traumad, mida Baltimaade ajaloos on kahjuks palju, millekski, mis aitab meil nüüdisaegset maailma paremini mõista? Kuidas saaksime ajaloost õppida, nii et see mõjuks võimestavalt ja aitaks saada paremateks inimesteks, kodanikeks ja maailmakodanikeks?