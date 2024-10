FOTOD | „Magu“, „Närvisüsteem“, „Jalad“ ja „Aju“. Kultuuripealinn avas Aparaaditehases näituse „Superorganism“

Mõiste „superorganism“ võeti kasutusele rohkem kui sajand tagasi selleks, et kirjeldada ühtse tervikuna toimivaid sotsiaalseid putukakolooniaid. „Tähendus on aga ajas laienenud, hõlmates erinevaid bioloogilisi süsteeme, nagu mesilaspered, korallrahud ja isegi inimkeha oma keerulise mikrobioomiga,“ lisas ta.

Üritus on nelja-aastase kunstiprojekti „Magic Carpets“ kulminatsioon ja ühendab 17 kultuuriasutust üle Euroopa. Rahvusvaheline kunstinäitus „Superorganism“ on osa Tartu 2024 põhiprogrammist. Tasuta näitus on avatud igal nädalal kolmapäevast laupäevani vahemikus kell 12–18.