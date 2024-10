Perelepitaja: kelle asi see perekonflikt siis ikkagi on?

Olen erinevate perekonfliktidega tegelenud üle paarikümne aasta, olles olnud lastekaitsetöötaja, nõustaja, perelepitaja rollides. Perelepitajana olen osalenud üle 600 erineva loo juures, kui inimesed on jõudnud oma suhtega kohta, kus on tehtud otsus eraldi edasi minna. Need lood on kõik erinevad, sest inimestena me oleme erinevad: tuleme erinevatest kohtadest, vajame erinevaid asju ja näeme erinevaid eesmärke. Mõnel juhul on meis midagi sarnast aga igaüks on unikaalne.