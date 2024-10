Jüri Toomepuu | Ukraina sõja õppetunnid: strateegia, taktika, relvad ja sõja võimalik lõpp

President Volodõmõr Zelenskõi teatas hiljuti, et Ukraina suudab aastas toota kuni neli miljonit drooni, mis peegeldab riigi kaitsetööstuse kiiret laienemist.

Venemaa on oma 144 miljoni elanikuga Ukrainast umbes kolm ja pool korda rahvarohkem. Territooriumi suhtes on Venemaa Ukrainast 28 korda suurem. Seetõttu on Venemaal palju rohkem sõdureid kui Ukrainal ja rohkem maapõuevarasid, eelkõige naftat ja maagaasi.