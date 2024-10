Õnne Pillak: julgeolekuotsused tehtud, nüüd tuleb fookus seada majanduskasvule

On tehtud hulga möödapääsmatuid otsuseid, millega peame toime tulema. Järgmise aasta riigieelarves on valitsus sihiku sättinud julgeoleku kõrval nii majandusele kui ka riigirahanduse korda tegemisele. Ühes oleme veel valitsuses kokku leppinud - nende inimeste arvelt, kes on sotsiaalselt kõige haavatavamad, me kokku ei hoia. See tähendab, et pensionid jätkavad kasvamist ka järgmistel aastatel.