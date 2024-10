SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Venemaa majandusel ei lähe üldsegi mitte hästi

Vastavalt sõjauuringute instituudile on Venemaa aktiivselt pealetunginud kogu rinde ulatuses ning kõige kuumemad suunad on olnud Kursk ja Donetsk, täpsemalt Kurahhovi ja Pokrovski suund. Tšassiv Jaris on küll logistikateed Ukraina kontrolli all, kuid 24. brigaadi pressiesindaja Andri Poluhini sõnul on „tendents olukorra halvenemise suunas“. Samuti on halvenemas ka ilmastikuolud ning algamas on rasketehnikale halvasti läbitava pinnase aeg.