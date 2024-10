SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina droonid tabavad Venemaa sõjatööstuse tehaseid

See oli juba neljas kord, kui droonid tehast tabasid, kuid tundub, et kahjude ulatus ei takista seegi kord tehast tööd jätkamast. Täna öösel tabasid Ukraina droonid ka ühte suurimat lõhkeainete tehast Dzeržinskis, Nižni Novgorodi oblastis. Sverdlov-nimeline tehas on sõja toetamise eest Ukraina, Euroopa Liidu, USA ja teiste riikide sanktsioonide nimekirjas. Ukrainlased naljatlevadki juba, et „Ukraina droonid jõustavad sanktsioone“.