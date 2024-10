USA PÄEVIK | Koorub pilt, mil moel plaanib Trump Ukraina sõja 24 tunniga lõpetada - Zelenskõist saab vaenlane, kes tuleb peatada

Küllap oled juba kuulnud, et sõnal on jõud ja tulevik kuulub neile, kes esitavad vastuvõetavama ja paeluvama narratiivi. Tõsi ta on. Meedial on võimalus valida, millist narratiivi ja milliste sõnadega kasutada, et vaataja-kuulaja tähelepanu võita. Võtmesõnaks ongi tähelepanu, sest on üldteada, et tavatarbija fakte ei kontrolli ega arvesta oma eelarvamustega. Tal pole selleks aega ega energiat.