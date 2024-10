Argo Luude: vabaturumajanduse tapatalgud käivad ka Eestis ja appi ei tõtta talle keegi

Sellistes arusaamades polegi midagi uut, sest läbi ajaloo on leidunud suur hulk inimesi ja leidub neid tänagi, kes usuvad, et anonüümsete turujõudude asemel on anonüümne riik ikka parem asjade korraldaja. Selliselt mõtlejaid pole mitte kunagi kõigutanud ajalooline teadmine, et rohkem riiki tähendab üldjuhul ka rohkem vaesust.