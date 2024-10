JUHTKIRI | Moldova peab valimistulemustest sõltumata end Kremli mõjuväljast välja rebima

Ennekõike on piinlik, kui avalikult ja ilmselgelt on Kreml Moldovas oma kampaaniat ajanud. Venemaa propagandat ja valeinformatsiooni levitatakse laialdaselt, sageli ilma katsetagi varjata, et tegemist on välise mõjutustegevusega.

Veelgi murettekitavam on, et osa Moldovas tegutsevatest meediaväljaannetest ja poliitikutest on need narratiivid omaks võtnud ja omakorda võimendanud. See loob ühiskonnas lõhestatust ja hirmu, mis ongi Kremli peamine eesmärk.

Väidetavalt on aga hetkel suurem osa Moldova elanikke Euroopa Liiduga liitumise poolt, olenemata sellest, et Euroopa-vastaste poliitikute sõnul on referendum ebaseaduslik taktika.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega