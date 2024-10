Lauri Laats: Saksamaa ja Hiina on majanduslikult nii tihedalt seotud, et igasugune tõrge mõjutab Saksamaad märkimisväärselt

Esmapilgul tundub arusaamatu, miks Saksamaa Euroopa suurima autotootjana – 2023. aastal toodeti 4,1 miljonit mootorsõidukit – asus sedavõrd jõuliselt Hiina majanduslike huvide eest seisma, sest igasugused tariifid liiduväliste riikide autotoodangule peaksid ju enam kasu tooma just sakslastele. Tegelikult on aga Saksamaa ja Hiina omavahel majanduslikult sedavõrd tihedalt seotud, et igasugune tõrge kaubanduses mõjutab euroliidu suurima majandusega riiki oluliselt.