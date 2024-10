SÕJARAPORT | Teet Kalmus: nii palju Vene sõdureid kui eile pole enam ammu tapetud. Hakklihamasinasse paisatakse kõik

Paraku on BRICS-iga see teema, et Venemaa majandusanalüütiku Anatoli Nesmiani sõnul ei ole see mitte midagi muud kui n-ö jutuklubi nagu ka G7 ja G20 ning mis veel halvem, sellel pole mingisugust tõsiseltvõetavat ideoloogilist alust, sest kui G7 on demokraatlike riikide ühendus, siis BRICS-is on koos niivõrd erinevad riigid: Nesmiani sõnul ei ühenda näiteks Indiat ja Hiinat ideoloogiliselt eriti midagi.