KÖÖGI KOMANDO | Kuidas maitseb saar? Kalaselt, suitsusingiselt ja muhuleivaselt

Õunarokk rahvamajas

Muhusse jõudes pole liig kujutleda, et soodsa tuulega ulatuvad head toidulõhnad juba Kuivastus ninna. Sadamast mõne kilomeetri kaugusel asuvalt Liivalt, Muhu pealinnast, leiabki eest muljet avaldava toidutänava, kus eriti suviti pakutakse suupärast mitmes söögikohas. Jahedal ajal on valik väiksem, aga ikkagi isuäratav. Üks huvitavamaid uusi toidukohti on kevadel Muhu Majas avatud kohvik Kahverjan, eestvedajaiks kohalik mees Marek Tustit ja saarlane Rando Rebase. Veidra kõlaga nimi Kahverjan tähendab muhu murrakus haugimarja, millele on lisatud soola, pipart ja sibulat ning mille maitsel on ööpäev settida lastud. Kui see hõrgutis on Kahverjanis vähegi saadaval, on selle proovimine kohustuslik – nüüdsama veest võetud, täpselt parajalt maitsestatud, röstsaial täiuslik krõmps! Siiaäkis, kalakotlet ja koorene kalasupp on samuti ehtsad saare toidud, mis on kohalikust värskest toorainest valmistatud ja nii head, et neid võiks lõpmatuseni pugida.