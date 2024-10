Desiree Mumm: lõhestunud Moldova on täpselt see, mida Kreml soovib oma imperialistlike eesmärkide saavutamiseks.

President Maia Sandul on õigus. Kui Moldova ei saavuta lähinädalatel konsensust ega suuda kindlustada kurssi Euroopa Liiduga liitumise suunal, ähvardab riiki Ukraina saatus. Nõrk Moldova on täpselt see, mida Kreml soovib oma imperialistlike eesmärkide saavutamiseks.