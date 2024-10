Peskov väitis, et häälte enamuse kasvu Moldova president Maia Sandu ja Euroopa Liiduga liitumise kasuks on „raske selgitada ning see on põhjendatav vaid läbi pahatahtliku sekkumise“. Need sõnad tulevad mehelt, kes möödunud kuul ütles, et Venemaa kaalub tuumadoktriini muutmist, kuna Ameerika Ühendriigid koos teiste lääne liitlastega „ähvardavad Venemaad ja eskaleerivad sõda Ukrainas“.