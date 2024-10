Liigagi sageli. Mõni pöördub hoolikalt sorteeritud prügiga koju tagasi, teine viskab samasse maha, aga kõik nad kannatavad ühe all: keegi taaskasutuse eest vastutajatest on jätnud oma töö tegemata. Pole raske ette kujutada, kui hästi mõjub see inimese motivatsioonile oma jäätmeid liigiti koguda.