USA endine riikliku julgeoleku asenõunik: Trump peaks Eesti suuri kaitsekulutusi kiitma

Donald Trumpi puhul on juba pikka aega selge, et tema eest ei räägi keegi teine. Siiski võib ilmselt turvaliselt väita, et kui ta valitakse uuesti, hakkab ta ajama välispoliitikat, mis järgib tema esimese ametiaja oma. Mis puutub Euroopasse, siis ilmselt juhiks ta tähelepanu paljudele samadele probleemidele, millele varemgi: kaitsevõime ebapiisavale rahastamisele, energiaallikate liiga vähesele mitmekesisusele ja kaubandusprotektsionismile.