Holger Rünkaru: ettevõtte suurim turvarisk võib olla pahaaimamatu töötaja

Samas teatavad uudised igal nädalal sadade igas vanuses ja kõikvõimalikel elualadel tegutsevate inimeste langemisest küberkuritegevuse ohvriks. RIA-gi tunnistab, et inimeste vähene tähelepanu küberohtudele on murettekitav. Eriti ajal, mil mõjuga küberintsidentide arv on Eestis kahekordistunud, on vaja ka tööandjate panust inimeste teadlikkuse kasvatamisse.