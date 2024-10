Ivo Uukkivi, Martin Kõivu ja Kristo Viidingu loodud Akadeemiline Teater toob sel sügisel lavale Jaapani komöödia

Lavastaja Kristo Viiding: „Oleme selle materjaliga proove teinud juba poolteist aastat ja oodanud hetke, mis meile kõigile kolmele sobiks, et asi ära realiseerida. Et oma otsustes vabad olla, asutasimegi uue teatri – Akadeemilise Teatri. Loodame edu korral jätkata vaimselt laetud tekstide lavale toomist. Kuna komöödia tegevus asetub 1940. a. Tokyosse, on märkimisväärne, et saame lavastuse välja tuua Kanutiaia Huvikoolis, mis on kandnud ka Pioneeride Maja nime ja algselt kuulunud Konstantin Pätsile.“