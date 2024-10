PÖFFi kriitikute soosikute võistlus tuleb žanrifilmilembene

Väljaspool võistlust teeb kaasa Kreeka režissööri Alexandros Avranase film „Apaatia “ , mille kaastootjate seas on ka Eesti stuudiod Amrion ja Three Brothers. Migrantide lastega seotud resignatsiooni sündroomist inspireeritud film on osaliselt vändatud Eestis ja selle peaosades on Eesti lapsed Naomi Lamp ja Mira Pašutina. Filmi kostüümikunstnik on Jaanus Vahtra, valgusmeister Ville Penttilä, helisalvestaja Kristjan Kurm ja casting´u-režissöör Piret Toomvap.