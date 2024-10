KODUKONTOR | Poolt ja vastu. Kõnelevad arvamused ja teadusuuringud

Nii kodukontoril kui ka avatud kontoriruumil on oma plussid ja miinused.

Eelmisel nädalal ilmus uudis, et uuest aastast nõuab Bolt oma töötajatelt, kes varem olid saanud töötada kodust, vähemalt kahel päeval nädalas kontoris käimist. Selline töökorraldus oli kehtinud ka varem, lihtsalt selle täitmist hakatakse nüüd ettevõttes rangemalt nõudma. Võib tunduda, et Bolt on üks erand, ehkki kodukontori või kaugtöö lõpetamisest mõlgutab mõtteid nii mõnigi ettevõte. Miks?