FÖLJETON | Karl Märka: süüdi mõistetud OÜ-tamise paragrahvi alusel

Need väikeettevõtjad, kes ei jõudnud õigel ajal riigist lahkuda, on kõik saadetud ümberõppelaagritesse, mis tegutsevad elukestva õppe põhimõttel.

On aasta 2030. Eesti on jõudnud Euroopa TOP viie sekka. See tähendab Euroopa viie kõige vaesema riigi hulka. IMF-i andmetel on Eestis majanduslangus kestnud 28 järjestikust kvartalit ning iga-aastane üheksaprotsendiline inflatsioonimäär ületab Euroopa Liidu keskmist seitsme protsendipunkti võrra juba viimased kuus aastat.