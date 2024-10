Igor Ahmedov: kas sellist kõrgharidust me tahamegi? Sotsiaal- ja humanitaarteaduste erialadel ei toodeta mitte feministe, vaid parempopuliste

Vaadates nende riigikogu liikmete hariduslikku tausta, kes tegid islamist karikatuure või sõimasid ministrit, selgub, et neil on kõrgharidus majanduses (Kert Kingo – sotsiaalteadused) ja ajaloos (Mart Helme, Martin Helme – humanitaaria), lisaks on ka üldisemalt EKRE fraktsioonis tuntud õigusteaduse vilistlasi (Varro Vooglaid, Anti Poolamets – sotsiaalteadused).

Esmaspäeval, 21. oktoobril, külastasin töövarjuna riigikogu ja külastuse lõpuks sattusin kuulama EKRE arupärimist justiits- ja digiministri Liisa-Ly Pakosta suunas vanglakoha väljarentimise osas [1]. Teisipäeval, 22. oktoobril, kogunes riigikogu kultuurikomisjon ja päevakorras oli ka „Usundiõpetuse põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka lisamise arutelu“. Need kaks juhtumit on omavahel seotud, kuna need näitavad, kui puudulikud on Eestis religioonialased teadmised.