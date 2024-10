Marti Aavik: lootsin, et Keskerakonna võimu kukkudes läheb Tallinnas elu tagasi normaalseks. Seni pole midagi taolist kusagilt märgata

Uutel abilinnapeadel peaks olema juba praegu letti lüüa arvud selle kohta, milliseid muutuseid nad on teinud. Tegelikult kõlab aga sotsialistlik „mömm-mömm“ ja kastiratas.

Meie sotsialistid seletavad veendunult, et elu läheks ilusast ilusamaks, kui inimestelt võimalikult palju raha ära võtta. Küll siis poliitik ja ametnik teeks ja looks ja lehvitaks. Sünniksid suured asjad, me ei jõuaks kõiki leiutisi ära imetleda, elaksime kolmesaja aastaseks ning lõbusad puhkused veedaksime Saturnil.