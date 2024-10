Monika Haukanõmm: Tallinna uue linnavõimu eksperimendid liiklusega on juba legendaarsed. Nüüd tahetakse katsetusi läbi viia lastega

Tallinna uus linnavõim, mis lubas hakata läbipaistvamalt linna juhtima, on mitu kuud küpsetanud radikaalset lastekaitsereformi, mida pole arutatud linnaosade lapse heaolu spetsialistide ega sotsiaalvaldkonna juhtidega rääkimata linnaelanikest, kes seda teenust vajavad. Läbimõtlemata ning vaid omaenese tarkusest sündivad muutmised on saanud selle koalitsiooni käekirjaks. Nüüd on järg laste käes.