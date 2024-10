„Olge väga ettevaatlikud!“ Navalnõi elulooraamatu Eesti kirjastajale kehtisid ranged turvanõuded

Navalnõi raamatu „Patrioot“ annab Eestis välja kirjastus Pegasus. Selleks et Pegasus saaks raamatu avaldamisõigused, korraldati Eestis oksjon, milles osales mitu kohalikku kirjastajat. „Meie võitsime, tegime enampakkumise ja pidime esitame tõlkeõigusi müüvale agentuurile turundusplaani, kuidas me kavatseme seda turundama hakata,“ selgitas Pegasuse kirjastaja Liina Hergauk. „Samuti ütlesime, et kaasame konsultantideks Venemaa- ja välispoliitika eksperte, pöördusime selleks Erkki Bahovski poole.“