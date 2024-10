AUTORIKÜLG | Triinu Keba: kallaku laps või suhkruga üle! Vanavanemad lihtsalt naudivad hetke

„Mul on kaks vanaema, kaks vanaisa ja kaks vanavanaema. See on nii suur väärtus!“ mäletan ma lapsepõlves mõeldud mõtteid. Ma sain seda ilusat mõtet päris kaua mõelda, 13. eluaastani. Praegu olen väga tänulik, et mul on kaks võrratut vanaema. Nad on väga erinevad, aga neilt on veel nii palju õppida. Tähtsamad elutarkused ongi mul just vanavanematelt pärit.