Tartu klubimuusika sai uue hingamise

Tartus alternatiivmuusika üritusi korraldada on tõeline kunst, sest linnas ei leidu sellisele muusikale spetsialiseerunud ööklubi nagu Tallinnas on näiteks Hall või 9/11 – kõnelemata faktist, et Emajõe Ateenas on tavalistelgi klubidel üsna keeruline toime tulla.