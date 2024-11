Soomes juba vesi ahjus. Kas audioraamatud hakkavad ka Eestis kirjanike sissetulekut ohustama?

Soomes oli juba 2022. aastal ilukirjanduse müügis heli- ja e-raamatute osakaal üle 51%, mis on varasemate aastatega võrreldes tohutu hüpe.

Audioraamatute, näiteks BookBeati ja Storyteli teenused on Soomes loonud olukorra, kus trükitud raamatute müük väheneb üha kiiremini. Seetõttu on kirjanike sissetulek drastiliselt vähenenud, sest audioraamatute eest makstav honorar on keskmiselt kuus korda väiksem kui trükitud raamatu puhul.